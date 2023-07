Soirée Blind Test interactif #24 3 Avenue des Allobroges Romans-sur-Isère, 7 juillet 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

SOIRÉE BLIND TEST INTERACTIF N°24

–Vendredi 7 Juillet à ⚠⚠ –

Buzzy Quizz revient pour la 24ème et dernière édition de la saison de Blind Test Interactif !.

3 Avenue des Allobroges V and B

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



INTERACTIVE BLIND TEST EVENING N°24

–Friday, July 7 at ?? –

Buzzy Quizz returns for the 24th and final edition of the Interactive Blind Test season!

VELADA INTERACTIVA DE PRUEBAS A CIEGAS N°24

–Viernes 7 de julio a las 10.00 horas –

Buzzy Quizz vuelve para la 24ª y última edición de la temporada de la Prueba a ciegas interactiva

INTERAKTIVER BLINDTEST-ABEND NR. 24

–Freitag, den 7. Juli um ? –

Buzzy Quizz kehrt für die 24. und letzte Ausgabe der Saison des Interaktiven Blindtests zurück!

