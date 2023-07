Soirée DJ – Jeudis Mix 3 Avenue des Allobroges Romans-sur-Isère, 6 juillet 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

Les Jeudi Mix au VandB Romans !

Soirées DJ tous les jeudis de l’été pour profiter des longues soirées et de la terrasse ensoleillée ☀

Chaque jeudi, un DJ, une ambiance, pour mettre le feu !!.

2023-07-06 fin : 2023-08-31

3 Avenue des Allobroges V and B

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Thursday Mixes at VandB Romans!

DJ evenings every Thursday throughout the summer to make the most of the long evenings and the sunny terrace?

Every Thursday, a DJ and an atmosphere to set the place alight!

¡Mezclas los jueves en VandB Romans!

Tardes de DJ todos los jueves de verano para aprovechar las largas noches y la soleada terraza..

Todos los jueves, un DJ y un ambiente que hará las delicias de todos

Les Jeudi Mix im VandB Romans!

DJ-Abende an jedem Donnerstag im Sommer, um die langen Abende und die Sonnenterrasse zu genießen?

Jeden Donnerstag ein DJ, eine Stimmung, um das Feuer zu entfachen!!!

