Visite guidée de la cité du réemploi 3 avenue de Suisse Sausheim, 30 septembre 2023, Sausheim.

Sausheim,Haut-Rhin

Lors de cette visite guidée, découvrez ce qui se cache derrière les objets de la cité. Partez à la découverte des différents espaces de collecte et de valorisation des objets de la cité suivie d’une discussion ouverte avec les bénévoles..

2023-09-30 fin : 2023-09-30 12:00:00. 0 EUR.

3 avenue de Suisse

Sausheim 68390 Haut-Rhin Grand Est



During this guided tour, discover what is hidden behind the objects of the city. Discover the different spaces where the objects of the city are collected and valorized, followed by an open discussion with the volunteers.

Durante esta visita guiada, descubra lo que hay detrás de los objetos de la ciudad. Descubra los diferentes espacios donde se recogen y valorizan los objetos de la ciudad, seguido de un debate abierto con los voluntarios.

Entdecken Sie bei dieser Führung, was sich hinter den Objekten der Siedlung verbirgt. Begeben Sie sich auf eine Entdeckungsreise durch die verschiedenen Bereiche, in denen die Objekte der Stadt gesammelt und aufgewertet werden, gefolgt von einer offenen Diskussion mit den Freiwilligen.

Mise à jour le 2023-09-11 par Office de tourisme et des congrès de Mulhouse et sa région