Soleil de Mai – Ateliers de fabrication de savons, bougies, parfums… 3 avenue de l’hirondelle Castillonnès, 1 janvier 2024, Castillonnès.

Castillonnès Lot-et-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-01

fin : 2024-12-31

Tout au long de l’année, sur rendez-vous, Delphine vous propose des ateliers pédagogiques et ludiques pour adultes et enfants : fabrication de bougie, savon, cosmétiques ou senteurs ….

Ateliers pour enfant, groupe ou adulte : venez découvrir les ingrédients et les méthodes de fabrication avec une artisane passionnée et professionnelle.

Choisissez votre thème : savon, bougie, baume de soin, produit anti-moustiques… Vous apprendrez de manière ludique et repartirez avec votre création. Fabrication à base d’ingrédients naturels et bio.

Sur rendez-vous du mercredi au samedi.

3 avenue de l’hirondelle Soleil de Mai

Castillonnès 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



