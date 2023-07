À LA DÉCOUVERTE DE LA VILLE DE PORTIRAGNES ET DE LA CAVE COOPÉRATIVE JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE ALMA CERSIUS 3 avenue de l’Egalité Portiragnes, 16 septembre 2023, Portiragnes.

Portiragnes,Hérault

Entre Mer et Garrigue, baladez-vous dans les ruelles de ce charmant village méridional. Découvrez ses vieilles pierres et son église du XIIe siècle, en compagnie d’Arnaud, guide conférencier.

Puis, partez à la découverte de la cave coopérative Alma Cersius et de l’histoire de la vigne en Languedoc..

2023-09-16 09:00:00 fin : 2023-09-16 . .

3 avenue de l’Egalité

Portiragnes 34420 Hérault Occitanie



Between the sea and the Garrigue, stroll through the narrow streets of this charming southern village. Discover its old stones and its 12th-century church, in the company of Arnaud, guide and lecturer.

Then discover the Alma Cersius cooperative winery and the history of winegrowing in Languedoc.

Entre el mar y la Garriga, pasee por las callejuelas de este encantador pueblo del sur. Descubra sus viejas piedras y su iglesia del siglo XII en compañía de Arnaud, un guía turístico.

A continuación, descubra la bodega cooperativa Alma Cersius y la historia de la viticultura del Languedoc.

Zwischen Meer und Garrigue können Sie durch die Gassen dieses charmanten südländischen Dorfes schlendern. Entdecken Sie die alten Steine und die Kirche aus dem 12. Jahrhundert in Begleitung von Arnaud, einem Fremdenführer.

Entdecken Sie anschließend die Genossenschaftskellerei Alma Cersius und die Geschichte des Weinbaus im Languedoc.

Mise à jour le 2023-07-13 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE