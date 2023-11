LE DEJEUNER DE NOËL DES PETITES MECANIQUES 3 Avenue de l’Aérodrome de Montaudran Toulouse, 23 décembre 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Une table de fête. Des mets succulents. De la lumière dans les yeux. Des fines bulles de champagne qui pétillent. De la joie dans les coeurs. Des présents déposés au pieds d’une forêt de sapins illuminés… En cette fin d’année, le Déjeuner des Petites Mécaniques s’empare de la magie de Noël !.

2023-12-23 fin : 2023-12-31 15:00:00. 75 EUR.

3 Avenue de l’Aérodrome de Montaudran LA HALLE DE LA MACHINE

Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie



A festive table. Delicious food. Light in the eyes. Sparkling champagne bubbles. Joy in the heart. Gifts placed at the foot of a forest of illuminated fir trees… As the year draws to a close, Déjeuner des Petites Mécaniques takes on the magic of Christmas!

Una mesa festiva. Comida deliciosa. Luz en los ojos. Burbujas chispeantes de champán. Alegría en el corazón. Regalos colocados al pie de un bosque de abetos iluminados… A finales de año, el Déjeuner des Petites Mécaniques se llena de la magia de la Navidad

Eine festlich gedeckte Tafel. Köstliche Speisen. Ein Leuchten in den Augen. Feine Champagnerbläschen, die prickeln. Freude in den Herzen. Geschenke, die am Fuße eines beleuchteten Tannenwaldes abgelegt werden… Zum Jahresende erstrahlt das Déjeuner des Petites Mécaniques in weihnachtlichem Glanz!

