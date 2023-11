EXTR(ART)DINAIRE VENTE À LA CRIÉE 3 Avenue de l’Aérodrome de Montaudran Toulouse, 23 décembre 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Avis aux amateurs de peinture et de désinvolture. Nos deux Commis-faussaires-Priseurs, Véritables Machiniste déjantés de leur état, déclarent ouverte L’Extr(ART)dinaire Vente à la Criée !.

2023-12-23 fin : 2023-12-23 18:00:00. .

3 Avenue de l’Aérodrome de Montaudran LA HALLE DE LA MACHINE

Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie



Notice to painting and casual enthusiasts. Our two auctioneers, veritable mad Machinists in their own right, declare open L?Extr(ART)dinaire Vente à la Criée!

Aviso a los amantes de la pintura y el desenfado. ¡Nuestros dos subastadores, verdaderos Maquinistas locos por derecho propio, declaran abierta la Subasta Extr(ART)dinaria en La Criée!

Hinweis für Liebhaber von Malerei und Lässigkeit. Unsere beiden Kommissare und Versteigerer, die als wahre Maschinenstürmer bekannt sind, eröffnen die Extr(ART)dinaire Auction à la Criée!

Mise à jour le 2023-11-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE