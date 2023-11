LE NOËL D’ASTÉRION GIVRÉ À LA HALLE DE LA MACHINE 3 Avenue de l’Aérodrome de Montaudran Toulouse, 23 décembre 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Pendant les fêtes, Astérion le Minotaure vous invite à passer des vacances féériques à la Halle de La Machine. Avalanche de bonne humeur et tempête toute douce de flocons garantis !.

2023-12-23 fin : 2024-01-07 18:00:00. EUR.

3 Avenue de l’Aérodrome de Montaudran LA HALLE DE LA MACHINE

Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie



This holiday season, Asterion the Minotaur invites you to spend a magical vacation at Halle de La Machine. An avalanche of good cheer and a gentle storm of snowflakes guaranteed!

Astérion le Minotaure le invita a pasar unas vacaciones mágicas en el Halle de La Machine. ¡Una avalancha de buen humor y una suave tormenta de copos de nieve garantizados!

Während der Feiertage lädt Asterion der Minotaurus Sie ein, einen märchenhaften Urlaub in der Halle de La Machine zu verbringen. Eine Lawine guter Laune und ein sanfter Sturm aus Schneeflocken sind garantiert!

Mise à jour le 2023-11-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE