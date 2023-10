A DOS DE GEANTS 3 Avenue de l’Aérodrome de Montaudran Toulouse, 21 octobre 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Comme un air automne-Halle à Toulouse ! Une Halle qui se pare de ses plus belles couleurs de feu pour vous accueillir en musique pendant toutes les vacances d’automne ! L’occasion de découvrir le merveilleux univers des machines de la Cie La Machine !.

2023-10-21 fin : 2023-11-29 18:00:00. 5.5 EUR.

3 Avenue de l’Aérodrome de Montaudran LA HALLE DE LA MACHINE

Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie



Comme un air automne-Halle à Toulouse! The Halle is decked out in its most beautiful fiery colors to welcome you with music throughout the autumn vacations! An opportunity to discover the wonderful world of machines created by Cie La Machine!

¡Comme un air automne-Halle en Toulouse! El Halle se engalana con sus más bellos colores de fuego para recibirle con música durante todas las vacaciones de otoño Descubra el maravilloso universo de las máquinas creadas por Cie La Machine

Wie ein Hauch von Herbst-Halle in Toulouse! Eine Halle, die sich mit ihren schönsten Feuerfarben schmückt, um Sie während der gesamten Herbstferien mit Musik zu empfangen! Die Gelegenheit, die wunderbare Welt der Maschinen der Cie La Machine zu entdecken!

Mise à jour le 2023-10-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE