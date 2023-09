LE VERITABLE BAL (MECANIK PARADIZE) 3 Avenue de l’Aérodrome de Montaudran Toulouse, 8 octobre 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

La Halle de la Machine vous invite à terminer cette édition de Mécanik Paradize autour d’un grand bal en plein air !.

2023-10-08 fin : 2023-10-08 19:00:00. .

3 Avenue de l’Aérodrome de Montaudran LA HALLE DE LA MACHINE

Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie



La Halle de la Machine invites you to round off this edition of Mécanik Paradize with a grand open-air ball!

El Halle de la Machine le invita a clausurar esta edición de Mécanik Paradize con un gran baile al aire libre

Die Halle de la Machine lädt Sie ein, diese Ausgabe von Mechanik Paradize mit einem großen Ball unter freiem Himmel zu beenden!

