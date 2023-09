MECANIK PARADIZE #3 3 Avenue de l’Aérodrome de Montaudran Toulouse, 5 octobre 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Venez vibrer en plein air sur la Piste des Géants pour un événement musical et spectaculaire !.

2023-10-05 fin : 2023-10-08 . EUR.

3 Avenue de l’Aérodrome de Montaudran LA HALLE DE LA MACHINE

Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie



Join us on the Piste des Géants for a spectacular open-air musical event!

Únase a nosotros en la Pista des Géants para disfrutar de un espectacular evento musical al aire libre

Vibrieren Sie unter freiem Himmel auf der « Piste des Géants » bei einem spektakulären Musikevent!

Mise à jour le 2023-09-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE