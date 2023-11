LE DEJEUNER DES PETITES MECANIQUES 3 Avenue de l’Aérodrome de Montaudran Toulouse, 9 septembre 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Pour ceux qui auraient gouté ou salivé à l’idée de participer au Diner des Petites Mécaniques, le Minotaure Café sort la jolie vaisselle et pare quelques tables du restaurant du set mécanique pour les becs fins curieux (et joueurs)..

2023-09-09 fin : 2023-12-17 . 65 EUR.

3 Avenue de l’Aérodrome de Montaudran LA HALLE DE LA MACHINE

Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie



For those of you who might have tasted or salivated at the idea of taking part in the Diner des Petites Mécaniques, Minotaure Café is getting out the pretty dishes and adorning some of the restaurant’s tables with the mechanical set for curious (and playful) gourmets.

Para los que se hayan sentido tentados por la idea de participar en la Diner des Petites Mécaniques, el Minotaure Café saca la vajilla bonita y adorna algunas de las mesas del restaurante con el juego mecánico para gourmets curiosos (y juguetones).

Für diejenigen, die die Idee, am Diner des Petites Mécaniques teilzunehmen, geschmeckt oder sich den Mund fusselig geredet haben, holt das Minotaure Café hübsches Geschirr hervor und schmückt einige Tische des Restaurants mit dem mechanischen Set für neugierige (und spielfreudige) Feinschnäbel.

