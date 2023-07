MATA HARI (HALLE NIGHT LONG) 3 Avenue de l’Aérodrome de Montaudran Toulouse, 26 août 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Le festival Halle Night Long est de retour cet été sur le parvis de la Halle de la Machine, pour le plus grand plaisir d’Astérion le Minotaure et des afficionados de musique.

De la musique post-punk et en live !.

2023-08-26 fin : 2023-08-26 . .

3 Avenue de l’Aérodrome de Montaudran LA HALLE DE LA MACHINE

Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie



The Halle Night Long festival returns this summer to the forecourt of the Halle de la Machine, to the delight of Asterion the Minotaur and music aficionados alike.

Live post-punk music!

El festival Halle Night Long vuelve este verano a la explanada del Halle de la Machine, para deleite de Asterión el Minotauro y otros aficionados a la música.

¡Música post-punk en directo!

Das Festival Halle Night Long findet diesen Sommer wieder auf dem Vorplatz der Halle de la Machine statt, zur Freude von Asterion, dem Minotaurus, und allen Musikliebhabern.

Post-Punk und Live-Musik!

