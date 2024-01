LES RENCONTRES DU CINEMA DE GERARDMER 3 Avenue de la Ville de Vichy Gérardmer, lundi 8 avril 2024.

Gérardmer Vosges

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Lundi 2024-04-08

fin : 2024-04-11

26ème Rencontres: une vingtaine de films en avant première et en séance publique ouverte à tous. Présence d’acteurs et de réalisateurs. Plusieurs formules de Pass sont proposés : pass séance (6,50€), pass journée (16€) ou pass Rencontres (39€).

Co-organisé par l’Association des Cinémas Indépendants de l’Est, les distributeurs de films et la Ville de Gérardmer.Tout public

3 Avenue de la Ville de Vichy Casino Joa

Gérardmer 88400 Vosges Grand Est



