CONFÉRENCE – LA VOLONTÉ SUFFIT-ELLE POUR DURER 3 Avenue de la Ville de Vichy Gérardmer, 15 décembre 2023 19:30, Gérardmer.

Gérardmer,Vosges

Une conférence offerte par Garnier Thiebaut à l’occasion de ses 190 ans. Avec les témoignages de Paul Montclos, Stéphane Brogniart, Sébastien Georges et Jean-Marie Gehin.. Tout public

Vendredi 2023-12-15 19:30:00 fin : 2023-12-15 . 0 EUR.

3 Avenue de la Ville de Vichy Casino JOA

Gérardmer 88400 Vosges Grand Est



A conference offered by Garnier Thiebaut to mark its 190th anniversary. With testimonials from Paul Montclos, Stéphane Brogniart, Sébastien Georges and Jean-Marie Gehin.

Conferencia pronunciada por Garnier Thiebaut con motivo de su 190 aniversario. Con testimonios de Paul Montclos, Stéphane Brogniart, Sébastien Georges y Jean-Marie Gehin.

Eine Konferenz, die von Garnier Thiebaut anlässlich seines 190-jährigen Bestehens angeboten wurde. Mit den Aussagen von Paul Montclos, Stéphane Brogniart, Sébastien Georges und Jean-Marie Gehin.

