CONCERT : ÉCOLES CHANTANTES
3 Avenue de la Ville de Vichy, Casino JOA
Gérardmer 88400 Vosges Grand Est
Lundi 27 novembre 2023, 19:00:00

Concert by CE classes. Free admission.
Concierto de las clases de CE. Entrada gratuita.
Konzert der CE-Klassen. Freier Eintritt.

