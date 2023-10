MADEMOISELLE SERGE – GAI RIRE 2.0 3 Avenue de la Ville de Vichy Gérardmer, 14 octobre 2023, Gérardmer.

Gérardmer,Vosges

Mademoiselle Serge est de retour avec son sourire, son énergie, son humour espiègle et sa joie de retrouver la scène et le public.. Tout public

Samedi 2023-10-14 20:30:00 fin : 2023-10-14 . 18 EUR.

3 Avenue de la Ville de Vichy Casino JOA

Gérardmer 88400 Vosges Grand Est



Mademoiselle Serge is back with her smile, her energy, her mischievous humor and her joy to be back on stage and with the public.

Mademoiselle Serge ha vuelto con su sonrisa, su energía, su humor travieso y su alegría de estar de nuevo en el escenario y ante el público.

Mademoiselle Serge ist zurück mit ihrem Lächeln, ihrer Energie, ihrem schelmischen Humor und ihrer Freude, die Bühne und das Publikum wiederzusehen.

Mise à jour le 2023-09-29 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES