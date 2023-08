DINER CONCERT – LES MAINS DANS LES POCHES 3 Avenue de la Ville de Vichy Gérardmer, 8 septembre 2023, Gérardmer.

Gérardmer,Vosges

Reprises de variétés françaises et internationales par un duo guitare-voix-violon. Concert réservé à la clientèle du restaurant. Choix des plats à la carte.. Tout public

Vendredi 2023-09-08 19:30:00 fin : 2023-09-08 . .

3 Avenue de la Ville de Vichy Casino

Gérardmer 88400 Vosges Grand Est



French and international variety covers by a guitar-voice-violin duo. Concert reserved for restaurant customers. Choice of dishes à la carte.

Variedades francesas e internacionales interpretadas por un dúo de guitarra, voz y violín. Concierto reservado a los clientes del restaurante. Elección de platos a la carta.

Coverversionen französischer und internationaler Varietäten durch ein Duo aus Gitarre, Stimme und Violine. Konzert nur für die Gäste des Restaurants. Auswahl an Gerichten à la carte.

