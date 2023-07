DINER CONCERT – KRAMPUS 3 Avenue de la Ville de Vichy Gérardmer, 21 juillet 2023, Gérardmer.

Gérardmer,Vosges

Diner concert sur la terrasse du Comptoir JOA. Concert réservé à la clientèle du restaurant. Choix des plats à la carte. A l’intérieur en cas de pluie.. Tout public

Vendredi 2023-07-21 19:30:00 fin : 2023-07-21 22:30:00. EUR.

3 Avenue de la Ville de Vichy Casino JOA

Gérardmer 88400 Vosges Grand Est



Dinner concert on the terrace of the Comptoir JOA. Concert reserved for restaurant customers. Choice of dishes à la carte. Indoors in case of rain.

Cena concierto en la terraza del Comptoir JOA. Concierto reservado a los clientes del restaurante. Elección de platos a la carta. En el interior en caso de lluvia.

Dinnerkonzert auf der Terrasse des Comptoir JOA. Konzert nur für die Gäste des Restaurants. Auswahl der Gerichte à la carte. Bei Regen im Innenbereich.

Mise à jour le 2023-07-02 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES