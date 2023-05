PROJECTION FILM – LES GRANDES GUEULES TRAVERSENT LE TEMPS 3 Avenue de la Ville de Vichy, 17 juin 2023, Gérardmer.

Gérardmer,Vosges

Entrée libre, durée 10min. Présentation et dédicaces du livre « L’aventure des Grandes Gueules » consacré au tournage du film, en présence de l’éditeur Olivier Bertot et de l’auteur Jean-Pascal Voirin.. Tout public

Samedi 2023-06-17 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-17 . 0 EUR.

3 Avenue de la Ville de Vichy Casino JOA

Gérardmer 88400 Vosges Grand Est



Free admission, duration 10min. Presentation and signing of the book « L’aventure des Grandes Gueules », about the making of the film, in the presence of publisher Olivier Bertot and author Jean-Pascal Voirin.

Entrada gratuita, duración 10min. Presentación y firma del libro « L’aventure des Grandes Gueules » sobre el rodaje de la película, en presencia del editor Olivier Bertot y del autor Jean-Pascal Voirin.

Eintritt frei, Dauer 10min. Vorstellung und Signierung des Buches « L’aventure des Grandes Gueules » über die Dreharbeiten des Films, in Anwesenheit des Herausgebers Olivier Bertot und des Autors Jean-Pascal Voirin.

Mise à jour le 2023-05-26 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES