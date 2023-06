FRENCH TOUCH ACADEMY – CAP D’AGDE MÉDITERRANÉE 3 Avenue de la Vigne Agde, 1 juillet 2023, Agde.

Agde,Hérault

Tennis & Padel !

Vivez des moments sportifs de très haut niveau avec notre partenaire la French Touch Academy, créée et dirigée par Charles Auffray. Cet expert du tennis a passé plus de 15 ans à la tête d’Académies prestigieuses..

3 Avenue de la Vigne

Agde 34300 Hérault Occitanie



Experience high level sports moments with our partner the French Touch Academy, created and directed by Charles Auffray. This tennis expert has spent more than 15 years at the head of prestigious academies.

Tenis y Pádel

Viva momentos deportivos de alto nivel con nuestro socio la Academia Francesa de Toque, creada y dirigida por Charles Auffray. Este experto en tenis lleva más de 15 años al frente de prestigiosas academias.

Tennis & Padel!

Erleben Sie sportliche Momente auf höchstem Niveau mit unserem Partner, der French Touch Academy, die von Charles Auffray gegründet und geleitet wird. Dieser Tennisexperte hat mehr als 15 Jahre als Leiter renommierter Akademien verbracht.

