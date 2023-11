CONFERENCE SUR LA RETIRADA 3 Avenue de la Tuillerie Barbazan, 21 septembre 2024, Barbazan.

Barbazan,Haute-Garonne

Jules Estaran le président de l’association «Memoria Y Exilio » interviendra afin de célébrer la Retirada, de se souvenir de ce pan d’histoire qui fait partie intégrante de la grande Histoire..

2024-09-21 fin : 2024-09-21 20:30:00. .

3 Avenue de la Tuillerie CASINO DE BARBAZAN

Barbazan 31510 Haute-Garonne Occitanie



Jules Estaran, president of the « Memoria Y Exilio » association, will be speaking to celebrate the Retirada, remembering this part of history which is an integral part of History.

Jules Estaran, presidente de la asociación « Memoria Y Exilio », intervendrá para celebrar la Retirada y recordar esta parte de la historia, que forma parte integrante de la historia más amplia.

Jules Estaran, der Vorsitzende des Vereins « Memoria Y Exilio », wird eine Rede halten, um die Retirada zu feiern und sich an diesen Teil der Geschichte zu erinnern, der Teil der großen Geschichte ist.

