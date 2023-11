CONFERENCE DE JEAN FIGEROU 3 Avenue de la Tuillerie Barbazan, 29 juin 2024, Barbazan.

Barbazan,Haute-Garonne

Les fresques de la fin du XVème et début XVIème de l’église Sainte Anne de Cazeaux-de-Larboust..

2024-06-29 fin : 2024-06-29 20:30:00. .

3 Avenue de la Tuillerie CASINO DE BARBAZAN

Barbazan 31510 Haute-Garonne Occitanie



Late 15th and early 16th century frescoes in the church of Sainte Anne in Cazeaux-de-Larboust.

Los frescos de finales del siglo XV y principios del XVI de la iglesia de Sainte Anne de Cazeaux-de-Larboust.

Die Fresken aus dem späten 15. und frühen 16. Jahrhundert in der Kirche Sainte Anne in Cazeaux-de-Larboust.

