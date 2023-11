PRESENTATION LITTERAIRE DE JÉRÔME ALBERTI 3 Avenue de la Tuilerie Barbazan, 17 février 2024, Barbazan.

Barbazan,Haute-Garonne

Après une reconversion professionnelle et un retour dans le village de son enfance, Jérôme a pris sa plume et écrit : « Le secret de Barbazan ».

2024-02-17 fin : 2024-02-17 21:00:00. .

3 Avenue de la Tuilerie CASINO DE BARBAZAN

Barbazan 31510 Haute-Garonne Occitanie



After a career change and a return to his childhood village, Jérôme took up his pen and wrote: « Le secret de Barbazan » (The secret of Barbazan)

Tras cambiar de profesión y regresar al pueblo de su infancia, Jérôme cogió la pluma y escribió: « Le secret de Barbazan » (El secreto de Barbazan)

Nach einer beruflichen Umorientierung und einer Rückkehr in das Dorf seiner Kindheit hat Jérôme zur Feder gegriffen und geschrieben: « Das Geheimnis von Barbazan »

