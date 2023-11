Karaté : Coupe de Normandie Karaté Combat 3 avenue de la République Deauville, 3 décembre 2023, Deauville.

Deauville,Calvados

Cette compétition organisée par la ligue de Normandie de Karaté rassemble les catégories minimes, cadets, juniors, seniors et vétérans de la région.

Compétition en individuel par catégories d’âge et de poids avec élimination directe et repêchage.

Le karaté combat, appelé également « Kumite », consiste à toucher l’adversaire, sans établir un corps à corps, grâce à des coups violents portés avec le tranchant de la main, le coude, le genou et le pied, dans des attaques circulaires ou directes..

2023-12-03 09:00:00 fin : 2023-12-03 18:00:00. .

3 avenue de la République Pôle Omni’Sports

Deauville 14800 Calvados Normandie



This competition, organized by the Normandy Karate League, brings together the region’s minimes, cadets, juniors, seniors and veterans.

Individual competition by age and weight category, with direct elimination and repechage.

Combat karate, also known as « Kumite », consists in hitting the opponent, without establishing hand-to-hand contact, with violent blows delivered with the edge of the hand, elbow, knee and foot, in circular or direct attacks.

Esta competición, organizada por la Liga de kárate de Normandía, reúne a los menores, cadetes, juniors, seniors y veteranos de la región.

Competición individual por categorías de edad y peso con eliminación directa y repesca.

El kárate de combate, también llamado « Kumite », consiste en golpear al adversario, sin establecer contacto cuerpo a cuerpo, mediante golpes violentos con el filo de la mano, el codo, la rodilla y el pie, en ataques circulares o directos.

An diesem von der Karate-Liga der Normandie organisierten Wettkampf nehmen die Kategorien Minis, Kadetten, Junioren, Senioren und Veteranen der Region teil.

Einzelwettkämpfe in Alters- und Gewichtsklassen mit Direktausscheidung und Repechage.

Karate-Kampf, auch « Kumite » genannt, besteht darin, den Gegner zu treffen, ohne einen Nahkampf herzustellen, durch heftige Schläge mit der Handkante, dem Ellbogen, dem Knie und dem Fuß in runden oder direkten Angriffen.

