Karaté : Coupe sélective benjamins (Kata-Kumite) et Championnat minimes (Kumite) 3 avenue de la République Deauville, 26 novembre 2023, Deauville.

Deauville,Calvados

Coorganisée par le Comité du Calvados de Karaté (59 clubs et 2500 licenciés) et l’ASTD Karaté, les compétitions concernent les jeunes sportifs de 10 à 14 ans.

Le Kata constitue un répertoire de techniques, dont le pratiquant doit trouver les applications possibles à travers l’exercice du Bunkaï (interprétation), pour ensuite les utiliser lors du Kumité (combat).

Le Kumité consiste à toucher l’adversaire, sans établir un corps à corps, grâce à des coups violents portés avec le tranchant de la main, le coude, le genou et le pied, dans des attaques circulaires ou directes. Les techniques utilisées sont celles apprises en travaillant les Katas et le Bunkaï à deux.

Programme :

Kata 9h Benjamin.e.s

Kumité 10h30 Benjamin.e.s

Kumité 13h30 minimes féminines et masculines.

2023-11-26 09:00:00 fin : 2023-11-26 17:00:00.

3 avenue de la République Pôle Omni’Sports

Deauville 14800 Calvados Normandie



Co-organized by the Calvados Karate Committee (59 clubs and 2,500 members) and ASTD Karate, competitions are open to young athletes aged 10 to 14.

Kata is a repertoire of techniques, which the practitioner must find possible applications for through the Bunkaï (interpretation) exercise, before using them in Kumité (combat).

Kumite consists in hitting the opponent, without establishing hand-to-hand contact, with violent blows delivered with the edge of the hand, the elbow, the knee and the foot, in circular or direct attacks. The techniques used are those learned while working on Katas and Bunkai in pairs.

Program :

Kata 9h Benjamin.e.s

Kumite 10.30am Benjamin

Kumité 13h30 Minimes féminines et masculines

Coorganizadas por el Comité de kárate de Calvados (59 clubes y 2.500 miembros) y ASTD Karate, las competiciones están abiertas a jóvenes deportistas de 10 a 14 años.

La kata es un repertorio de técnicas a las que el practicante debe encontrar posibles aplicaciones mediante el ejercicio de Bunkaï (interpretación), antes de utilizarlas en Kumité (combate).

El Kumité consiste en golpear al adversario, sin establecer contacto cuerpo a cuerpo, mediante golpes violentos con el filo de la mano, el codo, la rodilla y el pie, en ataques circulares o directos. Las técnicas utilizadas son las aprendidas durante el trabajo de Katas y Bunkai por parejas.

Programa :

Kata 9h Benjamin

Kumite 10h30 Benjamin

Kumite 13.30 Minimes Mujeres y Hombres

Die Wettkämpfe werden vom Comité du Calvados de Karaté (59 Vereine und 2500 Lizenzinhaber) und dem ASTD Karate mitorganisiert und richten sich an junge Sportler im Alter von 10 bis 14 Jahren.

Die Kata stellt ein Repertoire an Techniken dar, deren mögliche Anwendungen der Praktizierende durch die Übung des Bunkai (Interpretation) finden muss, um sie dann im Kumite (Kampf) einzusetzen.

Beim Kumite geht es darum, den Gegner zu treffen, ohne einen Nahkampf herzustellen, und zwar durch heftige Schläge mit der Handkante, dem Ellbogen, dem Knie und dem Fuß in Form von runden oder direkten Angriffen. Die verwendeten Techniken sind die, die beim Üben der Katas und des Bunkai zu zweit erlernt wurden.

Programm:

Kata 9h Benjamin.e

Kumite 10.30 Uhr Benjamin.e

Kumite 13.30 Uhr Minis weiblich und männlich

Mise à jour le 2023-11-16 par Calvados Attractivité