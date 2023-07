Balade au crépuscule 3 Avenue de la République Barneville-Carteret, 21 juillet 2023, Barneville-Carteret.

Barneville-Carteret,Manche

Les balades au crépuscule sont le meilleur moyen de redécouvrir un territoire comme peu le connaissent. Si à l’aller, les panoramas puissants se laissent admirer, le retour se fait à la lampe torche dans le silence du jour qui se couche. Lorsque la nuit tombe, les acteurs du règne animal changent : les pipistrelles commencent leur ballet et on peut entendre au loin le hululement de la chouette ou le croassement des grenouilles.

Durée : 2h30 / 6km – conseillé à partir de 12 ans.

Réservation nécessaire auprès de l’Office de tourisme du Cotentin.

Le lieu de rendez-vous sera indiqué après la réservation..

2023-07-21 20:00:00 fin : 2023-07-21 22:30:00. .

Barneville-Carteret 50270 Manche Normandie



Walks at dusk are the best way to rediscover a territory as few know it. If on the outward journey, the powerful panoramas can be admired, the return is done by torchlight in the silence of the setting day. As night falls, the animal kingdom changes: pipistrelles begin their ballet, and the hooting of owls and the croaking of frogs can be heard in the distance.

Duration: 2h30 / 6km – recommended for ages 12 and up.

Reservations required at the Cotentin Tourist Office.

Meeting point will be indicated after booking.

Los paseos al atardecer son la mejor manera de redescubrir una zona como pocos la conocen. Si a la ida se pueden admirar los poderosos panoramas, el regreso se hace a la luz de las antorchas en el silencio del día que se pone. Al caer la noche, el reino animal cambia: los pipistrelles inician su ballet y a lo lejos se oye el ulular de los búhos y el croar de las ranas.

Duración: 2h30 / 6km – recomendado a partir de 12 años.

Reserva obligatoria en la Oficina de Turismo de Cotentin.

El punto de encuentro se indicará tras la reserva.

Wanderungen in der Abenddämmerung sind die beste Möglichkeit, eine Gegend neu zu entdecken, wie sie nur wenige kennen. Während auf dem Hinweg mächtige Panoramen bewundert werden können, geht es auf dem Rückweg mit der Taschenlampe durch die Stille des untergehenden Tages. Wenn die Nacht hereinbricht, wechseln die Akteure des Tierreichs: Pipistrellen beginnen ihr Ballett und in der Ferne kann man das Tuten der Eule oder das Quaken der Frösche hören.

Dauer: 2,5 Stunden / 6 km – empfohlen ab 12 Jahren.

Reservierung beim Fremdenverkehrsamt von Cotentin erforderlich.

Der Treffpunkt wird nach der Reservierung angegeben.

