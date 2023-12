Ciné-débat – Don d’organes, on en parle ? 3 Avenue de la Liberté Bellac, 12 décembre 2023 20:00, Bellac.

Bellac,Haute-Vienne

Au cours de cette soirée, c’est le film « Réparer les vivants » qui servira de toile de fond pour parler du don d’organes en compagnie des équipes de la coordination hospitalière des prélèvements d’organes et de tissus et du service néphrologie du CHU de Limoges..

2023-12-12 fin : 2023-12-12 . EUR.

3 Avenue de la Liberté Cinéma Le Lux

Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



During the evening, the film « Réparer les vivants » (Repairing the Living) will be used as a backdrop to talk about organ donation, in the company of teams from the hospital’s organ and tissue procurement coordination unit and the nephrology department of Limoges University Hospital.

Durante la velada, la película « Réparer les vivants » (Reparar a los vivos) servirá de telón de fondo para hablar de la donación de órganos en compañía de los equipos de la unidad de coordinación de recuperación de órganos y tejidos del hospital y del servicio de nefrología del Hospital Universitario de Limoges.

An diesem Abend wird der Film « Réparer les vivants » (Die Lebenden reparieren) als Hintergrund dienen, um mit den Teams der Krankenhauskoordination für Organ- und Gewebeentnahmen und der Nephrologieabteilung des CHU Limoges über das Thema Organspende zu sprechen.

Mise à jour le 2023-12-05 par OT Pays du Haut Limousin