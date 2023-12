Rencontre et dédicace 3 Avenue de la Libération Ambazac Catégories d’Évènement: Ambazac

Ambazac Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 14:00:00

Ana Loubesc est auteure-parolière, comédienne de spectacles pour la petite enfance. Elle présente son livre « N'oublie pas de t'envoler : l'AVC, et après ? » dans lequel elle témoigne de son quotidien d'aidante confrontée au destin médical de sa sœur qui aurait dû finir placée en EHPAD à l'âge de 42 ans.

Ana Loubesc est auteure-parolière, comédienne de spectacles pour la petite enfance. Elle présente son livre « N’oublie pas de t’envoler : l’AVC, et après ? » dans lequel elle témoigne de son quotidien d’aidante confrontée au destin médical de sa sœur qui aurait dû finir placée en EHPAD à l’âge de 42 ans.

Ana Loubesc est auteure-parolière, comédienne de spectacles pour la petite enfance. Elle présente son livre « N’oublie pas de t’envoler : l’AVC, et après ? » dans lequel elle témoigne de son quotidien d’aidante confrontée au destin médical de sa sœur qui aurait dû finir placée en EHPAD à l’âge de 42 ans. EUR.

3 Avenue de la Libération Bibliothèque municipale

Ambazac 87240 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

