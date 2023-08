Diaporama commenté dans le cadre de l’exposition Regard sauvage 3 Avenue de la Libération Ambazac, 7 octobre 2023, Ambazac.

Ambazac,Haute-Vienne

Diaporama diffusé dans le cadre de la fête de la nature et de l’exposition (du 3-10 au 30-11) d’Éric Nicolas et de Francis Rousset, deux photographes passionnés d’images et de nature. Venez découvrir leurs superbes photographies animalières et échanger avec eux, ils seront ravis de partager avec vous leur passion pour nos amis les bêtes..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 . EUR.

3 Avenue de la Libération Bibliothèque municipale

Ambazac 87240 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Slide show presented as part of the Fête de la Nature and the exhibition (3-10 to 30-11) by Éric Nicolas and Francis Rousset, two photographers with a passion for images and nature. Come and discover their superb wildlife photographs and chat with them, as they will be delighted to share their passion for our animal friends with you.

Un pase de diapositivas coincidiendo con la Fiesta de la Naturaleza y la exposición (3-10 a 30-11) de Éric Nicolas y Francis Rousset, dos fotógrafos apasionados por la imagen y la naturaleza. Venga a descubrir sus magníficas fotografías de la vida salvaje y charle con ellos, estarán encantados de compartir con usted su pasión por nuestros amigos los animales.

Diashow im Rahmen des Naturfestes und der Ausstellung (3.10. bis 30.11.) von Eric Nicolas und Francis Rousset, zwei Fotografen, die sich für Bilder und die Natur begeistern. Kommen Sie und entdecken Sie ihre großartigen Tierfotografien und tauschen Sie sich mit ihnen aus. Sie freuen sich darauf, ihre Leidenschaft für unsere tierischen Freunde mit Ihnen zu teilen.

Mise à jour le 2023-08-26 par OT Monts du Limousin