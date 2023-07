Exposition de photographies – Regard sauvage 3 Avenue de la Libération Ambazac, 3 octobre 2023, Ambazac.

Ambazac,Haute-Vienne

Eric Nicolas et Francis Rousset sont deux photographes passionnés d’images et de nature. Venez découvrir, au travers de leur connaissance du terrain et de leur technique de la photographie animalière affirmée, leurs superbes clichés d’animaux qui habitent dans notre belle campagne. Ils prennent le temps de les attendre, de les écouter, de les regarder et d’interpréter leur comportement. Ils savent apprécier ce superbe spectacle, rester humble et s’émerveiller. Tout cela donne un résultat incroyable de beauté. Vous ne serez pas déçu par les beaux regards sauvages de nos amies les bêtes !.

2023-10-03 fin : 2023-11-30 . EUR.

3 Avenue de la Libération Bibliothèque municipale

Ambazac 87240 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Eric Nicolas and Francis Rousset are two photographers with a passion for images and nature. Come and discover their superb shots of the animals that inhabit our beautiful countryside, thanks to their knowledge of the terrain and their proven wildlife photography techniques. They take the time to wait for them, listen to them, watch them and interpret their behavior. They know how to appreciate this superb spectacle, remain humble and marvel. The result is incredible beauty. You won’t be disappointed by the wild, beautiful looks of our animal friends!

Eric Nicolas y Francis Rousset son dos fotógrafos apasionados por la imagen y la naturaleza. Venga a descubrir sus magníficas tomas de los animales que viven en nuestros bellos paisajes, basadas en su conocimiento del terreno y en sus técnicas consolidadas de fotografía de la vida salvaje. Se toman el tiempo de esperarlos, escucharlos, observarlos e interpretar su comportamiento. Saben apreciar este soberbio espectáculo, permanecer humildes y maravillarse. El resultado es una belleza increíble. No le decepcionarán las miradas salvajes de nuestros amigos los animales

Eric Nicolas und Francis Rousset sind zwei Fotografen, die sich für Bilder und die Natur begeistern. Entdecken Sie mithilfe ihrer Ortskenntnisse und ihrer ausgeprägten Technik der Tierfotografie ihre großartigen Aufnahmen von Tieren, die in unserer schönen Landschaft leben. Sie nehmen sich die Zeit, auf die Tiere zu warten, ihnen zuzuhören, sie zu beobachten und ihr Verhalten zu interpretieren. Sie wissen dieses großartige Schauspiel zu schätzen, bleiben demütig und staunen. All das führt zu einem unglaublich schönen Ergebnis. Sie werden von den schönen, wilden Blicken unserer tierischen Freunde nicht enttäuscht sein!

Mise à jour le 2023-05-10 par OT Monts du Limousin