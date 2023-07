Exposition de peintures – A géométrie variable 3 Avenue de la Libération Ambazac, 1 juillet 2023, Ambazac.

Ambazac,Haute-Vienne

La bibliothèque d’Ambazac met à l’honneur Martine Mouton avec l’exposition « A géométrie variable » durant laquelle une vingtaine d’œuvres de l’artiste seront exposées. Membre des associations des artistes Limousins Créateurs et de l’AACL (artistes cheminots), ses œuvres sont exposées majoritairement en Limousin (pavillon du Verdurier) où elle est née, mais également en France et à l’étranger. Cette exposition nous invite à porter notre regard sur ses peintures de style abstrait lyrique et géométrique en référence aux années 70, en acrylique sur papier ou sur toile où les couleurs les plus vives côtoient le noir et le blanc..

2023-07-01 fin : 2023-08-26 . EUR.

3 Avenue de la Libération Bibliothèque municipale

Ambazac 87240 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Ambazac library is honoring Martine Mouton with an exhibition entitled « A géométrie variable », featuring some twenty of the artist’s works. A member of the Limousin Créateurs artists’ association and the AACL (railway workers’ artists), her works are exhibited mainly in Limousin (Pavillon du Verdurier), where she was born, but also in France and abroad. This exhibition invites us to take a look at her lyrical and geometric abstract paintings, in reference to the 70s, in acrylic on paper or canvas, where the brightest colors rub shoulders with black and white.

La biblioteca de Ambazac rinde homenaje a Martine Mouton con una exposición titulada « A géométrie variable », que reúne una veintena de sus obras. Miembro de la asociación de artistas Limousin Créateurs y de la AACL (artistas ferroviarios), expone la mayor parte de su obra en Limousin (Pavillon du Verdurier), donde nació, pero también trabaja en Francia y en el extranjero. Esta exposición nos invita a contemplar sus pinturas abstractas, líricas y geométricas, con referencias a los años 70, en acrílico sobre papel o lienzo, donde los colores más vivos se codean con el blanco y el negro.

Die Bibliothek von Ambazac ehrt Martine Mouton mit der Ausstellung « A géométrie variable », in der etwa zwanzig Werke der Künstlerin gezeigt werden. Mouton ist Mitglied der Künstlervereinigungen Limousin Créateurs und AACL (Künstler der Eisenbahner). Ihre Werke werden hauptsächlich im Limousin (Pavillon du Verdurier), wo sie geboren wurde, aber auch in Frankreich und im Ausland ausgestellt. Diese Ausstellung lädt uns dazu ein, ihre Gemälde im abstrakt-lyrischen und geometrischen Stil mit Bezug auf die 70er Jahre zu betrachten. Sie sind in Acryl auf Papier oder Leinwand gemalt, wobei die kräftigsten Farben neben Schwarz und Weiß stehen.

