Soirée cabaret 3 Avenue de la Laurence Fargues-Saint-Hilaire, 3 décembre 2023, Fargues-Saint-Hilaire.

Fargues-Saint-Hilaire,Gironde

Un spectacle de cabaret avec chant, danse et magie, c’est le programme de cette soirée festive au Carré des forges ! Réservez votre place auprès de la mairie pour passer un moment de paillettes de grande qualité. Un bar et une petite restauration seront disponibles tout au long de la soirée. Ouverture des portes dès 19 h 30..

2023-12-08 fin : 2023-12-08 23:30:00. EUR.

3 Avenue de la Laurence Salle Le Carré des Forges

Fargues-Saint-Hilaire 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine



A cabaret show featuring singing, dancing and magic – that’s the program for this festive evening at the Carré des forges! Reserve your place at the town hall for a glittering, high quality evening. A bar and snacks will be available throughout the evening. Doors open at 7:30 p.m.

Un espectáculo de cabaret, canto, baile y magia: ¡este es el programa de esta velada festiva en el Carré des forges! Reserve su plaza en el Ayuntamiento para disfrutar de una velada brillante y de calidad. Durante toda la velada habrá un bar y un snack bar. Apertura de puertas a las 19.30 h.

Eine Kabarettvorstellung mit Gesang, Tanz und Zauberei ist das Programm dieses festlichen Abends im Carré des Forges! Reservieren Sie Ihren Platz bei der Stadtverwaltung, um einen hochwertigen Glitzermoment zu erleben. Eine Bar und kleine Snacks stehen den ganzen Abend über zur Verfügung. Türöffnung ab 19:30 Uhr.

Mise à jour le 2023-12-01 par OT de l’Entre-deux-Mers