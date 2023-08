SOIRÉE APÉRO-DISCOTHÈQUE AU PETIT PRINCE 3 avenue de la gare Villefort, 14 octobre 2023, Villefort.

Villefort,Lozère

Le Foyer Rural de Prévenchères vous emmène en discothèque au Petit Prince à Villefort !

Au programme :

20h : Apéro dinatoire au bar : 15 € pour les adhérents – 20 € pour les non adhérents

23h : Ouverture de la discothèque (Consommations à payer su….

2023-10-14 fin : 2023-10-14 . EUR.

3 avenue de la gare

Villefort 48800 Lozère Occitanie



The Foyer Rural de Prévenchères takes you to the Petit Prince disco in Villefort!

On the program:

8pm: Aperitif dinner at the bar: 15 ? for members – 20 ? for non-members

11pm: Opening of the disco (drinks payable on site).

El Foyer Rural de Prévenchères te lleva a la discoteca del Petit Prince de Villefort

En el programa:

20:00 h: Cena aperitivo en el bar: 15 ¤ para los socios – 20 ¤ para los no socios

23h: Apertura de la discoteca (bebidas a pagar en el bar).

Das Foyer Rural von Prévenchères nimmt Sie mit in die Disco im Petit Prince in Villefort!

Auf dem Programm stehen:

20 Uhr: Aperitif mit Abendessen an der Bar: 15 ? für Mitglieder – 20 ? für Nichtmitglieder

23h: Eröffnung der Diskothek (Verzehr muss vor Ort bezahlt werden)…

Mise à jour le 2023-08-19 par 48 – OT Mont Lozère