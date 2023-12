Lectures de Noël pour les 0-3 ans 3 avenue Aristide Briand Barbezieux-Saint-Hilaire Catégories d’Évènement: Barbezieux-Saint-Hilaire

Charente Lectures de Noël pour les 0-3 ans 3 avenue Aristide Briand Barbezieux-Saint-Hilaire, 22 décembre 2023, Barbezieux-Saint-Hilaire. Barbezieux-Saint-Hilaire Charente

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-22 10:30:00

fin : 2023-12-22 Un temps d’écoute, de rires et de partage. Lectures de Noël pour les tout-petits. Sur inscription..

Un temps d’écoute, de rires et de partage. Lectures de Noël pour les tout-petits. Sur inscription. .

3 avenue Aristide Briand Médiathèque Municipale Ernest Labrousse

Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-11-16 par Office de tourisme du Sud Charente Détails Catégories d’Évènement: Barbezieux-Saint-Hilaire, Charente Autres Code postal 16300 Lieu 3 avenue Aristide Briand Adresse 3 avenue Aristide Briand Médiathèque Municipale Ernest Labrousse Ville Barbezieux-Saint-Hilaire Departement Charente Lieu Ville 3 avenue Aristide Briand Barbezieux-Saint-Hilaire Latitude 45.472121 Longitude -0.148077 latitude longitude 45.472121;-0.148077

3 avenue Aristide Briand Barbezieux-Saint-Hilaire Charente https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/barbezieux-saint-hilaire/