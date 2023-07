LA CROISIÈRE S’AMUSE… À FONTENOY ! 3 avenue André Demazure La Vôge-les-Bains, 12 juillet 2023, La Vôge-les-Bains.

La Vôge-les-Bains,Vosges

MINI-CROISIÈRE commentée sur le canal des Vosges pour un passage d’écluses et la découverte de la vallée du Coney au fil de l’eau.

Puis les Fontecastriennes vous ouvrent les portes du MUSÉE DE LA BRODERIE, l’EXPO consacrée aux fondateurs de la maison Lingelor à Nancy. Nombreuses pièces léguées par les petits enfants d’Albert Heymann pour une visite exceptionnellement commentée .

Inscriptions impératives à l’Office de Tourisme LA VEILLE AU PLUS TARD. Prix incluant Bateau + Musée. Tarif enfant moins de 12 ans: 5€.

Exceptionnellement le mardi 15/08 la croisière sera à 16h. Rendez vous au Musée de la Broderie à 14h15. Tout public

Samedi 14:45:00 fin : . 15 EUR.

3 avenue André Demazure

La Vôge-les-Bains 88240 Vosges Grand Est



MINI-CROSSING with commentary on the Canal des Vosges, passing through locks and discovering the Coney valley along the water.

Then the Fontecastriennes open the doors of the MUSÉE DE LA BRODERIE, the EXPO dedicated to the founders of the Lingelor house in Nancy. Numerous pieces bequeathed by Albert Heymann’s grandchildren for an exceptionally guided tour.

Must register with the Tourist Office NO LATER THAN THE EVENING BEFORE. Price includes Boat + Museum. Children under 12: 5?

Exceptionally, on Tuesday 15/08, the cruise will start at 4pm. Meet at the Musée de la Broderie at 2.15pm

Minicrucero comentado por el Canal des Vosges, pasando por las esclusas y descubriendo el valle del Coney a su paso.

A continuación, las Fontecastriennes abren las puertas del MUSEO DEL BORDADO, la EXPO dedicada a los fundadores de la Casa Lingelor de Nancy. Los nietos de Albert Heymann han legado varias piezas para una visita excepcionalmente guiada.

Inscripción obligatoria en la Oficina de Turismo a más tardar la víspera. El precio incluye barco + museo. Precio para menores de 12 años: 5?

Excepcionalmente, el martes 15/08 el crucero comenzará a las 16h. Cita en el Museo de la Broderie a las 14.15 h

Kommentierte MINI-KREUZFAHRT auf dem Vogesenkanal, bei der Sie Schleusen passieren und das Coney-Tal entlang des Wassers entdecken.

Anschließend öffnen Ihnen die Fontecastriennes die Türen des MUSÉE DE LA BRODERIE, der EXPO, die den Gründern des Hauses Lingelor in Nancy gewidmet ist. Zahlreiche Stücke, die von den Enkeln Albert Heymanns für einen außergewöhnlich kommentierten Besuch vermacht wurden.

Anmeldung im Tourismusbüro am spätesten am Vorabend erforderlich. Preis inklusive Boot + Museum. Preis für Kinder unter 12 Jahren: 5?

Am Dienstag, den 15.08. findet die Bootsfahrt ausnahmsweise um 16 Uhr statt. Treffpunkt am Stickerei-Museum um 14:15 Uhr

Mise à jour le 2023-06-29 par OT EPINAL ET SA REGION