BALADE ET GOUTER EN FORÊT AUTOUR DE LA VOGE LES BAINS 3 avenue André Demazure La Vôge-les-Bains, 29 septembre 2023, La Vôge-les-Bains.

La Vôge-les-Bains,Vosges

Qu’est ce qu’une forêt ? Venez découvrir en marchant ce formidable écosystème. Que ce soit d’un point de vue naturaliste, historique, écologique, la forêt possède mille facettes et nous apporte aussi sérénité et détente.

Et cerise sur le gâteau, une dégustation de produits vosgiens est offerte.

Partez accompagné d’Albane pour une balade sans difficulté ( maximum 6 km ) avec peu de dénivelé prendre un bon bol d’air et une dose de bonne humeur! .

Bonnes chaussures conseillées. Départ Office de Tourisme de Bains-les-Bains. Tout public

Vendredi 2023-09-29 14:30:00 fin : 2023-09-29 17:00:00. 8 EUR.

3 avenue André Demazure Office de tourisme

La Vôge-les-Bains 88240 Vosges Grand Est



What is a forest? Come and discover this wonderful ecosystem while walking. Whether from a naturalistic, historical or ecological point of view, the forest has a thousand facets and also brings us serenity and relaxation.

And the icing on the cake, a tasting of Vosges products is offered.

Leave accompanied by Albane for a walk without difficulty (maximum 6 km) with little difference in altitude to take a good breath of air and a dose of good humor!

Good shoes recommended. Departure Tourist Office of Bains-les-Bains

¿Qué es un bosque? Venga a descubrir a pie este maravilloso ecosistema. Ya sea desde un punto de vista naturalista, histórico o ecológico, el bosque tiene mil facetas y también nos aporta serenidad y relajación.

Y como guinda del pastel, se ofrece una degustación de productos de los Vosgos.

Acompañe a Albane a dar un paseo sin dificultad (máximo 6 km) con poco desnivel para tomar una buena bocanada de aire y ¡una dosis de buen humor!

Se recomienda llevar buen calzado. Salida de la Oficina de Turismo de Bains-les-Bains

Was ist ein Wald? Entdecken Sie dieses wunderbare Ökosystem bei einem Spaziergang. Ob aus naturkundlicher, historischer oder ökologischer Sicht, der Wald besitzt tausend Facetten und bringt uns auch Ruhe und Entspannung.

Und als Sahnehäubchen gibt es eine Kostprobe von Produkten aus den Vogesen.

Machen Sie sich in Begleitung von Albane auf zu einem Spaziergang ohne Schwierigkeiten (maximal 6 km) mit wenig Höhenunterschied, um frische Luft und gute Laune zu tanken!

Gute Schuhe sind empfehlenswert. Start: Tourismusbüro von Bains-les-Bains

