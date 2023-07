RELAXATION IMMERSIVE 3 avenue André Demazure La Vôge-les-Bains, 11 juillet 2023, La Vôge-les-Bains.

La Vôge-les-Bains,Vosges

Relaxation immersive avec un casque de réalité virtuelle.

Détente immédiate, évasion garantie, une bulle de déconnexion pour faire un travail intérieur et se sentir mieux immédiatement et durablement

Les ambiances visuelles et sonores sont composées à la fois d’une immersion dans des paysages naturels, de bruits et d’une musique légère qui vont stimuler les émotions et la conscience de soi et catalyser les bienfaits de la séance.

Les séances utilisent les protocoles de relaxation et de sophrologie en proposant des exercices de respiration et des guidages vocaux thématiques pour le bien-être du corps et de l’esprit. Séance de 10min.

A découvrir absolument !!!. Tout public

Mardi 2023-07-11 14:30:00 fin : 2023-07-11 17:00:00. 15 EUR.

3 avenue André Demazure Bains-les-bains

La Vôge-les-Bains 88240 Vosges Grand Est



Immersive relaxation with a virtual reality headset.

Immediate relaxation, guaranteed escape, a bubble of disconnection to do some inner work and feel better immediately and sustainably

The visual and aural ambiences combine immersion in natural landscapes with sounds and light music to stimulate emotions and self-awareness, and catalyze the benefits of the session.

Sessions are based on relaxation and sophrology protocols, with breathing exercises and thematic vocal guidance for the well-being of body and mind. 10-minute session.

A must-see!

Relajación inmersiva con un casco de realidad virtual.

Relajación inmediata, evasión garantizada, una burbuja de desconexión para trabajar tu interior y sentirte mejor de forma inmediata y duradera

Los entornos visuales y sonoros son una combinación de inmersión en paisajes naturales, sonidos y música ligera que estimulan las emociones y la autoconciencia y catalizan los beneficios de la sesión.

Las sesiones utilizan protocolos de relajación y sofrología proponiendo ejercicios de respiración y guía vocal temática para el bienestar del cuerpo y de la mente. Sesión de 10 minutos.

Imprescindible

Immersive Entspannung mit einem Virtual-Reality-Headset.

Sofortige Entspannung, garantierte Flucht, eine Blase des Abschaltens, um innere Arbeit zu leisten und sich sofort und dauerhaft besser zu fühlen

Die visuellen und akustischen Umgebungen bestehen sowohl aus dem Eintauchen in natürliche Landschaften als auch aus Geräuschen und leichter Musik, die die Emotionen und das Selbstbewusstsein anregen und die Vorteile der Sitzung katalysieren werden.

Die Sitzungen verwenden Protokolle aus der Entspannung und der Sophrologie, indem sie Atemübungen und thematische Stimmführungen für das Wohlbefinden von Körper und Geist anbieten. Sitzung von 10 Minuten.

Unbedingt entdecken!

