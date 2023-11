Foire à la puericulture 3 avenue Alexandre Delavergne Merville-Franceville-Plage, 19 novembre 2023, Merville-Franceville-Plage.

Merville-Franceville-Plage,Calvados

L’Association des Parents d’élèves organise une 1ere édition d’une Foire à la puériculture au gymnase de la ville.

Vente de jouets, de vêtements des 0-16 ans..

2023-11-19 09:00:00 fin : 2023-11-19 17:00:00. .

3 avenue Alexandre Delavergne Gymnase

Merville-Franceville-Plage 14810 Calvados Normandie



The Parents’ Association organizes a 1st edition of a Nursery Fair in the town’s gymnasium.

Sale of toys and clothing for 0-16 year-olds.

La Asociación de Padres organiza la 1ª edición de una Feria de la Infancia en el gimnasio municipal.

Se pondrán a la venta juguetes y ropa para niños de 0 a 16 años.

Die Elternvereinigung organisiert in der Turnhalle der Stadt eine erste Ausgabe eines Kindersachenmarktes.

Verkauf von Spielzeug und Kleidung von 0-16 Jahren.

Mise à jour le 2023-10-28 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité