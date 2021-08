3 ans des Halles Pau, 10 septembre 2021, Pau.

3 ans des Halles 2021-09-10 – 2021-09-12 Rue de la République Halles de Pau

Pau Pyrénées-Atlantiques Pau

EUR 0 0 A cette occasion, grand retour des nocturnes !

VENDREDI

Nocturne Spéciale / Festival Pau Validé

17H 23H Soirée Street Art avec DJ. Au programme démonstration de danses, finale de la performance de graf avec Akhine et des artistes palois, show basket, show rap et RnB, Skin Jackin’

Passe sanitaire et carte d’identité obligatoires

SAMEDI

10H Avant match de la Section Paloise à l’Esprit des halles. Enjeux de la saison en présence du Président et de joueurs emblématiques de la Section Paloise

11H Batucada avec Roulements Habiles sur la terrasse des halles

15H Théâtre d’improvisation dans le cadre du Festival Pau Validé

DIMANCHE

Musiq’halles spéciale anniversaire à partir de 11H avec Alone in acoustic

Distribution de cadeaux tout au long du week-end !

A très vite aux halles !

+33 5 59 98 56 90

Halles de Pau / Ville de Pau

dernière mise à jour : 2021-08-25 par OT Pau