Exposition « Dialogue Chromatique » 3 Allée Tournefort Bagnères-de-Bigorre, 4 décembre 2023, Bagnères-de-Bigorre.

Bagnères-de-Bigorre,Hautes-Pyrénées

Pour cette dernière exposition de l’année 2022-2023, l’office de tourisme Tourmalet-Pic du Midi (antenne de Bagnères-de-Bigorre) a le plaisir d’accueillir deux artistes aux univers distincts mais complémentaires : ILO et LY LAN.

Le mot des artistes : « Dialogue Chromatique »

Conversations entre formes techniques et couleurs.

Joyeusement délicatement, continuons, continuons

Les pensées, sur la pointe des pieds, traversent avec bonheur pinceaux et ordinateurs.

2023-12-04 09:00:00 fin : 2023-12-30 18:00:00. EUR.

3 Allée Tournefort BAGNERES-DE-BIGORRE

Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie



For this last exhibition of the 2022-2023 year, the Tourmalet-Pic du Midi tourist office (Bagnères-de-Bigorre branch) is delighted to welcome two artists with distinct but complementary universes: ILO and LY LAN.

A word from the artists: « Dialogue Chromatique

Conversations between technical forms and colors.

Joyfully delicately, let’s go on, let’s go on

Thoughts tiptoe happily through brushes and computers

Para esta última exposición del año 2022-2023, la Oficina de Turismo del Tourmalet-Pic du Midi (delegación de Bagnères-de-Bigorre) se complace en acoger a dos artistas de mundos distintos pero complementarios: ILO y LY LAN.

Unas palabras de los artistas: « Dialogue Chromatique

Conversaciones entre formas técnicas y colores.

Alegremente, delicadamente, sigamos, sigamos

Los pensamientos caminan alegremente de puntillas entre pinceles y ordenadores

Für diese letzte Ausstellung des Jahres 2022-2023 freut sich das Fremdenverkehrsamt Tourmalet-Pic du Midi (Außenstelle Bagnères-de-Bigorre), zwei Künstler mit unterschiedlichen, aber komplementären Welten begrüßen zu dürfen: ILO und LY LAN.

Das Wort der Künstler: « Dialogue Chromatique »

Konversationen zwischen technischen Formen und Farben.

Fröhlich zart, weiter, weiter

Die Gedanken, auf Zehenspitzen, gehen glücklich durch Pinsel und Computer

Mise à jour le 2023-09-27 par Pôle du Tourmalet |CDT65