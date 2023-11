Concert trompette de Jean-Jacques Petit 3 Allée Saint-Louis Barneville-Carteret, 3 décembre 2023, Barneville-Carteret.

Barneville-Carteret,Manche

Concert au profit du Téléthon

Rendez-vous à la Chapelle St-Louis.

2023-12-03 16:00:00 fin : 2023-12-03 . .

3 Allée Saint-Louis

Barneville-Carteret 50270 Manche Normandie



Concert in aid of the Telethon

Rendezvous at Chapelle St-Louis

Concierto a beneficio del Teletón

Cita en la Chapelle St-Louis

Konzert zugunsten des Telethon

Treffpunkt in der Kapelle St-Louis

Mise à jour le 2023-11-22 par OT Cotentin – La Côte des Isles