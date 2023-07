Claude Monet 3 Allée Saint-Louis Barneville-Carteret, 8 août 2023, Barneville-Carteret.

Barneville-Carteret,Manche

par Gérar POTEAU qui nous propose une déambulation dans la vie et l’œuvre de Claude Monet.

Il allie une approche biographique au genre romanesque en traçant un portrait intime du célèbre peintre..

2023-08-08 20:30:00 fin : 2023-08-08 22:00:00. .

3 Allée Saint-Louis

Barneville-Carteret 50270 Manche Normandie



by Gérar POTEAU, who takes us on a stroll through the life and work of Claude Monet.

He combines a biographical approach with the novelistic genre, drawing an intimate portrait of the famous painter.

gérar POTEAU nos lleva de viaje por la vida y la obra de Claude Monet.

Combina un enfoque biográfico con el género novelístico para trazar un retrato íntimo del célebre pintor.

von Gérar POTEAU, der uns einen Streifzug durch das Leben und Werk von Claude Monet bietet.

Er verbindet einen biografischen Ansatz mit dem Genre des Romans und zeichnet ein intimes Porträt des berühmten Malers.

