Exposition : Raconte moi la mer 3 Allée Saint-Louis Barneville-Carteret, 21 juillet 2023, Barneville-Carteret.

Barneville-Carteret,Manche

Cette exposition nous raconter la mer – pas n’importe laquelle mais la Manche –

Carterétaise d’adoption, l’artiste ne se lasse jamais de poser son regard sur cette mer toujours

changeante, au gré des saisons, de la lumière et des caprices de la météo. La mer ce sont aussi

les ports, les bateaux, les plages et ses coquillages.

Rendez-vous à la Chapelle St-Louis.

Vendredi 2023-07-21 15:30:00 fin : 2023-07-28 19:00:00. .

3 Allée Saint-Louis

Barneville-Carteret 50270 Manche Normandie



This exhibition tells us about the sea? not just any sea, but the English Channel?

A native of the town of Carter, the artist never tires of looking at this ever-changing sea

changing with the seasons, the light and the whims of the weather. The sea is also

ports, boats, beaches and shellfish.

Rendezvous at Chapelle St-Louis

Esta exposición nos habla del mar, pero no de cualquier mar, sino del Canal de la Mancha

Nacido y criado en la ciudad de Carter, el artista no se cansa de mirar este mar siempre cambiante

cambia con las estaciones, la luz y los caprichos del tiempo. El mar es también

puertos, barcos, playas y mariscos.

Cita en Chapelle St-Louis

Diese Ausstellung erzählt uns vom Meer – nicht von irgendeinem Meer, sondern vom Ärmelkanal

Die Künstlerin aus Carteretaise wird nie müde, ihren Blick auf dieses Meer zu richten, das immer

das sich mit den Jahreszeiten, dem Licht und den Launen des Wetters verändert. Das Meer sind auch

die Häfen, die Boote, die Strände und seine Muscheln.

Treffpunkt: Kapelle St-Louis

