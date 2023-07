Conférence : Maximilien et Charlotte du Mexique – par Gérard POTEAU 3 Allée Saint-Louis Barneville-Carteret, 18 juillet 2023, Barneville-Carteret.

LES OMBRES DE MIRAMAR

Cette histoire commence comme un conte de fée… Le 22 juillet 1857, la princesse Charlotte de Belgique épouse l’archiduc Maximilien de Habsbourg-Lorraine, frère de François Joseph 1er, l’empereur d’Autriche, qui le nomme vice-roi de Lombardie-Vénétie. Son avenir semble radieux. Deux ans plus tard, jugé trop libéral, il est contraint de démissionner et se retire dans son château de Miramar à Trieste…

Rendez-vous à la Chapelle St-Louis.

2023-07-18 20:30:00 fin : 2023-07-18 22:00:00

3 Allée Saint-Louis Barneville-Carteret

Barneville-Carteret 50270 Manche Normandie



THE SHADOWS OF MIRAMAR

This story begins like a fairy tale? On July 22, 1857, Princess Charlotte of Belgium married Archduke Maximilian of Habsburg-Lorraine, brother of Emperor Franz Joseph I of Austria, who appointed him Viceroy of Lombardy-Venetia. His future seemed bright. Two years later, judged too liberal, he was forced to resign and retire to his castle of Miramar in Trieste…

Rendezvous at Chapelle St-Louis

LAS SOMBRAS DE MIRAMAR

Esta historia comienza como un cuento de hadas.. El 22 de julio de 1857, la princesa Carlota de Bélgica contrajo matrimonio con el archiduque Maximiliano de Habsburgo-Lorena, hermano del emperador Francisco José I de Austria, quien la nombró virreina de Lombardía-Venecia. Su futuro parecía prometedor. Dos años más tarde, juzgado demasiado liberal, se vio obligado a dimitir y retirarse a su castillo de Miramar, en Trieste…

Cita en la Chapelle St-Louis

DIE SCHATTEN VON MIRAMAR

Diese Geschichte beginnt wie ein Märchen? Am 22. Juli 1857 heiratete Prinzessin Charlotte von Belgien Erzherzog Maximilian von Habsburg-Lothringen, den Bruder des österreichischen Kaisers Franz Joseph I., der sie zum Vizekönig von Lombardei und Venetien ernannte. Seine Zukunft schien rosig. Zwei Jahre später wurde er als zu liberal eingestuft, musste zurücktreten und zog sich auf sein Schloss Miramar in Triest zurück…

Treffpunkt an der Kapelle St-Louis

