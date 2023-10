Ciné p’tit déj : « La naissance des oasis » à Vendôme 3 Allee le Yorktown Vendôme, 6 avril 2024, Vendôme.

Vendôme,Loir-et-Cher

Le cinéma est parfois là pour nous rappeler qu’il y a tout autour de nous de multiples raisons de s’émerveiller et de rêver..

Samedi 2024-04-06 10:00:00 fin : 2024-04-06 11:30:00. 3.5 EUR.

3 Allee le Yorktown

Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



Cinema is sometimes there to remind us that there are plenty of reasons to marvel and dream all around us.

A veces el cine está ahí para recordarnos que hay muchas razones para maravillarse y soñar a nuestro alrededor.

Manchmal ist das Kino da, um uns daran zu erinnern, dass es überall um uns herum viele Gründe gibt, um zu staunen und zu träumen.

Mise à jour le 2023-10-27 par OT de Vendome – Territoires Vendomois