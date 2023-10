Projection « Huis-clos » : en présence de Paul Wenninger, réalisateur à Vendôme 3 Allee le Yorktown Vendôme, 13 février 2024, Vendôme.

Vendôme,Loir-et-Cher

Refuge clandestin, cocon familier ou véritable prison, les espaces clos prennent des tournures différentes selon que l’on s’y trouve par choix ou sous la contrainte..

Mardi 2024-02-13 20:30:00 fin : 2024-02-13 22:00:00. 5 EUR.

3 Allee le Yorktown

Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



Clandestine refuge, familiar cocoon or veritable prison, enclosed spaces take on different forms depending on whether you are there by choice or under duress.

Refugio clandestino, capullo familiar o auténtica prisión, los espacios cerrados adoptan formas diferentes según se esté allí por elección o por coacción.

Ob heimlicher Zufluchtsort, vertrauter Kokon oder echtes Gefängnis – geschlossene Räume nehmen unterschiedliche Formen an, je nachdem, ob man sich freiwillig oder gezwungenermaßen in ihnen aufhält.

