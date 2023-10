Ecole du regard : Babel à Vendôme 3 Allee le Yorktown Vendôme, 19 octobre 2023, Vendôme.

Vendôme,Loir-et-Cher

Pas toujours simple de se comprendre alors usons des mots, des gestes et de tous les moyens à notre disposition pour faire entendre notre voix !.

Jeudi 2023-10-19 19:00:00 fin : 2023-10-19 20:30:00. EUR.

3 Allee le Yorktown

Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



It’s not always easy to understand each other, so let’s use words, gestures and all the means at our disposal to make our voices heard!

No siempre es fácil entenderse, así que utilicemos las palabras, los gestos y todos los demás medios a nuestro alcance para hacer oír nuestra voz

Es ist nicht immer einfach, sich zu verständigen, also lasst uns Worte, Gesten und alle uns zur Verfügung stehenden Mittel nutzen, um unsere Stimme zu erheben!

