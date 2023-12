7ème Edition – « EN ATTENDANT NOEL » 3 ALLEE FLAUBERT Boulogne-sur-Mer Catégories d’Évènement: Boulogne-sur-Mer

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16

fin : 2023-12-16 . 7ème édition « En attendant Noël » : Stands de créations, animations et spectacle pour la famille,

de 14h00 à 17h00 à l’Espace Maës

3 allée Flaubert

Contact : 03.21.30.83.97. .

Boulogne-sur-Mer 62200

