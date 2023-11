Noël à La Bastide 3 Allée Édouard Manet Limoges, 12 décembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Le centre culturel de La Bastide organise l’évènement de Noël !

Le public pourra participer à des ateliers musicaux avec l’ Opéra Kids, découvrir un déambulation de la compagnie Okazoo et acclamer l’arrivé du père Noël en calèche.

Plus d’informations auprès du centre culturel : 05 55 38 36 02.

2023-12-12 fin : 2023-12-15 . EUR.

3 Allée Édouard Manet Ecole Maternelle René Blanchot

Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The La Bastide cultural center organizes the Christmas event!

The public can take part in musical workshops with the Opéra Kids, discover the Okazoo company and cheer the arrival of Santa Claus in a horse-drawn carriage.

Further information from the cultural center: 05 55 38 36 02

El centro cultural La Bastide organiza un evento navideño

El público podrá participar en talleres musicales con los Opéra Kids, descubrir un pasacalles de la compañía Okazoo y aclamar la llegada de Papá Noel en coche de caballos.

Más información en el centro cultural: 05 55 38 36 02

Das Kulturzentrum La Bastide organisiert die Weihnachtsveranstaltung!

Das Publikum kann an musikalischen Workshops mit den Opera Kids teilnehmen, einen Spaziergang der Kompanie Okazoo entdecken und die Ankunft des Weihnachtsmanns in einer Kutsche bejubeln.

Weitere Informationen erhalten Sie beim Kulturzentrum: 05 55 38 36 02

